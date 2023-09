VIDÉO - Édouard Philippe dans "Sept à Huit" : "Ceux qui disent qu'ils ne pensent jamais à 2027 racontent des craques"

Pour servir ses ambitions, Edouard Philippe assume d'avoir créé Horizons, aujourd'hui membre du camp présidentiel et allié d'Emmanuel Macron. Mais sa participation loyale à la majorité est-elle appelée à durer ? "C'est avec l'idée de peser, de pouvoir créer un mouvement, pouvoir proposer quelque chose aux Français et ensuite pouvoir le mettre en œuvre" qu'il est à sa tête, concède-t-il depuis son bureau de la mairie du Havre, où est accrochée au mur une carte résumant tous ses déplacements depuis 2017, "un plan de situation" de son propre aveu. "La vocation d'un parti politique, ce n'est pas simplement de dire 'coucou, voilà, j'ai une bonne idée', c'est de conquérir le pouvoir démocratiquement, bien entendu, on ne va pas s'excuser de ça."

Pour commencer à faire essaimer ses idées, l'ancien Premier ministre a également écrit un livre, en librairies ce 13 septembre. S'il réfute l'idée que "Des lieux qui disent" soit "un programme", il reconnaît qu'il y donne "des directions". Cet ouvrage et sa campagne de promotion doivent lui permettre d'"engager une conversation avec les Français", d'"essayer de nourrir le débat public, ne pas simplement être dans le commentaire de ce qu'il se passe, mais d'essayer de donner des directions".