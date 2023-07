Report des élections régionales : les maires ruraux n'y sont pas favorables

Dans l'Hérault, des dizaines d'élus boycottent cette consultation. 25 km plus loin, le maire de Juvignac, Jean-Luc Savy, a pris lui aussi la même décision. "Je ne suis pas virologue ou épidémiologiste. Ce n'est pas mon métier. La compétence juridique sanitaire relève vraiment du national, de l'ARS, du gouvernement et non pas des élus locaux", confie-t-il. Si certains élus refusent de se prononcer, certains habitants ont pu donner leurs avis sur la question. Mais ceux-ci sont partagés.