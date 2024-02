Aussi chers qu'inutiles : qu'est-ce que ces "comités Théodule" auxquels le gouvernement promet de s'attaquer ?

C'est une expression qui a été créée par le général de Gaulle : mais à quoi peut bien servir un comité Théodule ? La France en compte plus de 300, dont l'utilité n'est pas toujours claire. Le gouvernement a décidé de supprimer tous ceux qui ne se sont pas réunis depuis un an.

Dans les institutions françaises, on les appelle les comités Théodule. Drôle de nom pour qualifier ces observatoires et commissions en tout genre, qui ont pour mission de donner leur avis. Et pour cause... L'expression a été inventée par Charles de Gaulle en 1963 pour parodier l'inutilité des comités français qui n'ont eu aucune efficacité dans les négociations durant la guerre d'Algérie. Malgré tout, ils sont pléthores.

Le JT de TF1 a d'ailleurs pu se procurer un dossier riche en enseignements : la liste des 313 comités créés ces vingt dernières années par nos gouvernements successifs. Certains ont des appellations très développées, comme le "Conseil de surveillance chargé du suivi et du contrôle de la mise en œuvre d'alternatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives....". D'autres sont plus concis comme la "Commission nationale des titres-restaurant", le "Conseil national des opérations funéraires" ou encore le "Comité éthique et scientifique de la plateforme Parcoursup".

Un coût de 30 millions d'euros en 2023

Mais pourquoi la France chérit-elle autant ses comités Théodule ? Pour François Lenglet, spécialiste économie de TF1/LCI, "cela signale que l'exécutif et le gouvernement accordent de l'importance à ce sujet. Récemment, on a créé le Haut comité des rémunérations. Il y avait 'comité', mais avec 'haut', c'est quand même un peu mieux", ironise-t-il dans la vidéo en tête de cet article. Un sujet dont s'est emparé il y a quelques jours Gabriel Attal, promettant de supprimer les commissions inutiles. Un vieux serpent de mer qu'avait déjà pointé Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse en 2019. "Nous pouvons faire aussi bien en dépensant moins, et donc supprimer nombre d'organismes inutiles", avait-il lancé.

Quelques mois plus tard, son Premier ministre Edouard Philippe avait relancé la question en déclarant : "il n’est pas toujours nécessaire de créer une structure administrative pour régler un problème et il est parfois nécessaire, pour en régler, d’en supprimer quelques-unes". À leur tour, les élus de la majorité l'ont promis ce mercredi, alors qu'ils étaient interrogés dans les allées de l'Assemblée par l'une de nos équipes. Alors que le journaliste pointe un comité qui ne s'est jamais réuni, mais qui coûte 15 .000 euros de frais de fonctionnement, le député Renaissance du Val-de-Marne Mathieu Lefèvre l'assure : "C'est 15.000 euros de trop".

L'année dernière, ces 313 comités ont coûté près de 30 millions d'euros à l’État. "Parfois, il y a des frais de fonctionnement, il y a des locaux qui sont loués, il y a des secrétariats. Mais rendez-vous compte, un comité qui ne se réunirait même pas et qui aurait des frais de fonctionnement, est-ce que les contribuables peuvent l'accepter ? Non. Donc il faut absolument les supprimer", ajoute le député du Val-de-Marne. En 2022, 36 instances ministérielles ne se sont pas réunies une seule fois. Entre ceux qui ne produisent pas de rapport, et ceux dont personne ne lit les avis, les comités Théodule sont donc une nouvelle fois dans le collimateur.

Pour autant, même si on les supprimait tous, ça ne changerait pas la face de nos finances publiques. "Ça reste une toute petite partie du problème. 30 millions d'euros, c'est 0,002 % de l'ensemble de la dépense publique française", souligne Agnès Verdier-Molinié, directrice de la Fondation Ifrap. Reste à savoir s'il faudra créer une commission pour réfléchir à la méthode pour supprimer ces commissions. Rien n'est impossible.