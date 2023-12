Conflits de voisinage à la campagne : les députés prennent le taureau par les cornes

Près de 500 procédures opposent les agriculteurs français et leurs voisins mécontents, selon la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA). Pour les protéger et combler un vide juridique, une proposition de loi est présentée ce lundi à l'Assemblée nationale. Le JT de TF1 vous explique.

Les députés discutent ce lundi d'une proposition de loi transpartisane qui vise à limiter les conflits de voisinage, afin d'éviter notamment la multiplication de plaintes de néo-ruraux contre des agriculteurs. De plus en plus de citadins venus s'installer à la campagne acceptent en effet mal le bruit des tracteurs ou les odeurs des troupeaux, et saisissent donc la justice. Près de 500 procédures opposent les agriculteurs français et leurs voisins mécontents, selon la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA).

Face aux plaintes des néo-ruraux, le monde paysan se rebiffe. Après une première loi sur le patrimoine sensoriel des campagnes en 2021, une proposition de loi est débattue à l’Assemblée nationale pour modifier le Code civil sur les troubles anormaux du voisinage, et donc protéger les éleveurs contre les plaintes pour nuisances sonores et olfactives.

Ceux qui viennent s’installer dans la ruralité ne peuvent pas exiger que les paysans, qui sont des travailleurs, qui nous nourrissent, changent de mode de vie. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice

Le texte, porté par la députée Renaissance du Morbihan Nicole Le Peih, et qui comporte un article unique, introduit dans le Code civil le principe de responsabilité fondée sur les "troubles anormaux de voisinage", tout en l'assortissant d'une exception. Les plaintes déposées pour trouble anormal de voisinage étaient jusqu'à présent laissées à la libre appréciation des juges, faisant l'objet au fil des années d'une construction jurisprudentielle. L'article soumis au vote des députés stipule que tout "propriétaire, locataire (...) à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, est responsable de plein droit du dommage qui en résulte".

Mais il introduit aussi une exception qui exclut l'auteur de toute responsabilité lorsque ce trouble provient d’activités préexistantes à l'installation de la personne lésée, "qui se sont poursuivies dans les mêmes conditions et qui s’exercent conformément à la législation en vigueur".

Le texte rappelle l'affaire du coq Maurice sur l'île d'Oléron en Nouvelle-Aquitaine, accusé par ses voisins de chanter trop tôt. En 2019, la justice avait donné raison à sa propriétaire en rejetant la plainte des voisins, une querelle de voisinage devenue le symbole des tensions entre la population locale et les nouveaux arrivants dans les campagnes.

L'inscription dans la loi de la définition du trouble anormal du voisinage permettra "de rendre le droit plus lisible et plus accessible à tous nos concitoyens", selon Nicole Le Peih, elle-même issue du monde agricole. "Arrêtons d'embêter les Français qui travaillent au quotidien et respectons l'ensemble des activités économiques si elles mêmes respectent la législation et la réglementation en vigueur", résume-t-elle dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

De fait, si l’activité ne respecte pas la législation ou la réglementation, notamment en matière environnementale, le responsable verra sa responsabilité engagée. En déplacement dans le Morbihan vendredi, le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a réitéré son soutien au texte. "Ceux qui viennent s’installer dans la ruralité ne peuvent pas exiger que les paysans, qui sont des travailleurs, qui nous nourrissent, changent de mode de vie", a-t-il déclaré, évoquant 1300 procès à ce sujet "qui sont totalement inutiles".