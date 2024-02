VIDÉO - Au Salon de l'agriculture, Bardella creuse le sillon de la colère anti-Macron

Après la visite mouvementée d'Emmanuel Macron, samedi, Gabriel Attal a fait une visite surprise au Salon de l'agriculture dimanche soir. Toute la journée, les candidats aux Européennes se sont relayés dans les allées. TF1 a notamment suivi le président du RN en opération séduction auprès des agriculteurs.

Il n'a négligé aucun stand. S'il ironise sur le fait de manger de l'ail pour éloigner les journalistes, ces derniers étaient pourtant bel et bien conviés à suivre les longues heures de déambulation de Jordan Bardella pour séduire la France agricole. Sur son chemin, il croise des militants enthousiastes et certains agriculteurs et visiteurs sous le charme du politique. "Il a l'air d'être très proche des gens et il a la discussion facile donc c'est plutôt agréable de l'avoir reçu", témoigne l'un d'eux.

Dans les allées, d'autres préfèrent regarder tout cela de plus loin. "Pour moi, il récupère un peu le désordre qu'il y a eu hier avec Emmanuel Macron. C'est un peu dommage que les gens se raccrochent à ça, ses idées ne vont pas forcément dans le sens de l'agriculture pour tout le monde."

Jordan Bardella vise bien sûr Emmanuel Macron, chahuté samedi par des syndicalistes : "Je note que le président de la République semble être devenu un facteur de tensions, de désordre et de polémique dans notre société". Le chef de l'Etat avait accusé certains perturbateurs de rouler pour le Rassemblement national, il visait notamment la Coordination rurale, où certains assument des idées proches, d'autres, un peu moins. "S'il y en a qui reprennent nos idées, c'est qu'elles ne sont pas si mauvaises, mais des fois ça nous gêne que ce soient eux, confie un membre du syndicat agricole."

Loin de toutes ces caméras, la visite est bien plus confidentielle pour Raphaël Glucksmann. Alors, pour exister, mieux vaut cogner sur tous ses adversaires. "Emmanuel Macron et Jordan Bardella ont voté cette Politique agricole commune. Nous, nous ne l'avons pas votée, parce que nous savions ce qui était en jeu." Et puis, entre deux stands, on croise la candidate du parti animaliste, le pari est osé, plaider auprès des éleveurs, la fin de l'élevage. "Au lieu de leur dire qu'on va continuer avec le même modèle alors qu'on a deux suicides par jour, nous, on a le courage de vous dire que votre modèle ne marche pas et qu'on va le changer, mais on va vous accompagner." Ce n'est que le début, les politiques vont se succéder toute la semaine.