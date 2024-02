VIDÉO - "Figure du siècle", "défenseur des causes justes"... Avalanche d’hommages après la mort de Robert Badinter

Les réactions politiques sont nombreuses après l'annonce de la mort de Robert Badinter. L'ex-ministre de la Justice et artisan de l'abolition de la peine de mort en France est décédé ce vendedi à l'âge de 95 ans.

Devant le domicile où Robert Badinter s'est éteint, voisins et anonymes n'ont cessé de déposer des fleurs toute l'après-midi. "J'ai déposé un olivier, il a beaucoup milité pour la paix et la justice", explique une passante avec émotion. Les larmes aux yeux également, les amis de l'avocat sont venus rendre visite à sa famille. "C'est un ami que j'aimais profondément, je respecte le deuil de sa famille et de tous ses amis dont je fais partie", réagit la journaliste Anne Sinclair.

"Il avait l'œil qui brillait, c'est ça qui est formidable. À 95 ans, il avait l'œil vif et donc c'était enthousiasmant parce qu'il était entraînant", réagit de son côté la journaliste Caroline Pigozzi dans le reportage en tête de cet article.

Il était une figure du siècle, une conscience républicaine Emmanuel Macron sur X

Hasard du calendrier, Emmanuel Macron était en déplacement vendredi 9 février à Bordeaux, pour la cérémonie de prestation de serment des élèves de l'École nationale de la magistrature. Un hommage a été rendu à Robert Badinter. "Il nous a quitté. Il nous laissé orphelins, d'une vision humaniste, engagée et combative", a déclaré la première présidente de la Cour d'appel de Bordeaux Isabelle Gorce. Une minute de silence a été observée en sa mémoire.

"La nation a perdu à coup sûr un grand homme. C'était aussi pour moi un sage, au-delà de ses fonctions", a déclaré sur place Emmanuel Macron. Le chef de l'État avait par ailleurs réagi sur X : "Avocat, garde des Sceaux, homme de l'abolition de la peine de mort. Robert Badinter ne cessa jamais de plaider pour les Lumières. Il était une figure du siècle, une conscience républicaine, l'esprit français."

Unanimement salué par la classe politique

Le Premier ministre Gabriel Attal a également réagi sur X : "Nos droits et nos libertés lui doivent tant (...). Le pays des Lumières perd l'un de ceux qui a continué à les faire briller", a-t-il écrit. Pour ses amis socialistes, ce proche de François Mitterrand incarne un parcours irréprochable. "Robert Badinter était une conscience dans la République, c'était un juste. Il était juste dans tout ce qu'il faisait. Juste pour appeler à la justice, juste pour accueillir ceux qui méritaient d'être défendus", a déclaré l'ancien président de la République François Hollande.

Un bilan partagé par toutes les classes politiques. "Peu importe les désaccords. Je n'ai jamais croisé un autre être de cette nature. Il était tout simplement lumineux", a réagi Jean-Luc Mélenchon sur X. "Profonde tristesse à l'annonce du décès de Robert Badinter, figure emblématique de la justice et défenseur infatigable des droits de l'homme. Sa lutte pour l'abolition de la peine de mort restera gravée dans nos mémoires et nos institutions", salue de son côté le patron des Républicains Eric Ciotti sur X.

"On pouvait ne pas partager tous les combats de Robert Badinter, mais cet homme de convictions, fut incontestablement une figure marquante du paysage intellectuel et juridique", a par ailleurs réagi la cheffe des députés RN, Marine Le Pen. Robert Badinter fut pendant plus de cinquante ans l'une des principales cibles du lepénisme. Il a longtemps été honni pour avoir aboli la peine de mort.

Une figure inspirante pour des générations d'avocats

L'éloquence et le talent de plaidoirie de Robert Badinter inspire encore aujourd'hui nombre d'avocats. "Il était évidemment l'emblème des avocats dont il a défendu les causes", explique la présidente du Conseil national des barreaux, Julie Couturier dans le reportage ci-dessus.

"Cette volonté absolument constante et farouche de combattre tout ce qui pouvait être contraire aux valeurs humaines, aux droits de l'Homme. C'est ça que je retiendrai", commente Maître Patrick Maisonneuve, avocat pénaliste. Fait rare, le ministère de la Justice a ouvert un livre de condoléances. Un hommage national lui sera rendu la semaine prochaine.