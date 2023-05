VIDÉO - Le drapeau européen bientôt obligatoire sur les mairies ? La proposition qui divise

À Beauchastel, en Ardèche, la municipalité n'a pas attendu la loi pour arborer fièrement le drapeau européen sur le fronton de la mairie, aux côtés du drapeau français. Comme l’étendard bleu blanc rouge, il fait désormais partie du paysage. "Cela symbolise juste le fait que l'on est attaché à l'Union européenne et que l'on défend ses valeurs", explique une habitante dans le reportage du 13H de TF1 ci-dessus. "C'est un beau symbole", appuie une autre. "On ne nous a pas demandé notre avis", regrette toutefois un résident.

Mais pour la maire récemment élue, ce pavoisement était une évidence. "L'Europe nous permet d'aller plus loin, surtout sur des petites communes comme la nôtre, de 1800 habitants. Sans ses subventions, on n'avance pas, on ne fait pas de projet", pointe Karine Takes, édile DVG.