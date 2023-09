VIDÉO - Charles III : invités, menu, protocole... Tous les détails du grand dîner à Versailles

Difficile d'imaginer que dans quelques heures à peine, le roi Charles, son épouse, et le président de la République seront attablés dans la galerie des Glaces du château de Versailles. Dans le reportage de TF1 ci-dessus, les argentiers de l'Élysée, gantés, s'affairent. Ils ont 160 couverts à dresser, et tout se fait au millimètre. La plus belle vaisselle de la République est de sortie. Assiettes du XIXe siècle venues des réserves de l'Élysée, verres en cristal... La dimension de la table est à la hauteur de l'événement : 62 mètres, et des invités placés précisément à 1m25 les uns des autres.