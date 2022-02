Réseaux sociaux : le post-it d'Emmanuel Macron sur le pass culture des 15-18 ans enflamme la toile

Bien qu'un simple post-it, la mise en scène avait été soignée. Une montre avec un bracelet aux couleurs de la France est posée négligemment sur le bureau et le bout de papier côtoie une pile de livres choisis avec précautions. En plus des Mémoires de Charles de Gaulle, Espérer pour la France du dernier compagnon de la Libération Hubert Germain, Des siècles d'immortalité de la membre de l'Académie Française Hélène Carrère d'Encausse, on entraperçoit un tome de One Piece, d'Eiichirō Oda, le manga préféré des plus jeunes.

Une mise en scène simple qui n'a donc pas manqué de faire réagir et d'être détourné avec humour sur les réseaux sociaux. Certains ont par exemple reproduit la mise en scène avec des post-it sur lequel était marqué des objectifs plus simples et où les objets alentours était également soigneusement choisis.