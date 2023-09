Restos du cœur : Bernard Arnault, qui donne "0,004% de sa fortune", devrait "payer plus d'impôts", selon Alexis Corbière

"Qu'il donne ces 10 millions, très bien. Mais on a supprimé l'ISF, et on s'aperçoit qu'on a besoin de plus de solidarité. La République, c'est la solidarité. Le système caritatif, c'est avant la République", a poursuivi Alexis Corbière.

Pour le membre de la France insoumise, "Monsieur Arnault devrait payer plus d'impôts. Sa fortune personnelle est imposée à 18%, c'est extrêmement faible. Il a de l'argent placé dans des paradis fiscaux." Et de poursuivre : "Monsieur Bernard Arnault va gagner en 1h30 ce qu'il a donné aux Restos du cœur. Je ne suis pas pour que les plus puissants fassent une opération de com sur le dos de la pauvreté."