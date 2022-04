Présidentielle : Emmanuel Macron prêt à "bouger" sur la réforme des retraites et l'âge de départ à 65 ans

Dans cette ville située à une quinzaine de kilomètres d'Hénin-Beaumont, chef-lieu de Marine Le Pen, Emmanuel Macron a tenté de prouver son ouverture, en particulier vers la gauche. Il a assuré notamment vouloir discuter "du rythme et des bornes" de cette mesure.

Sur les pistes de susceptibles négociations, Emmanuel Macron s'est dit "prêt à bouger le rapport au temps et dire qu'on ne fait pas forcément une réforme jusqu'en 2030 si je ressens trop d'angoisse chez les gens". Justifiant cette réforme par l'équilibre budgétaire et la résorption de la dette, le candidat a assuré ne pas être "fétichiste" concernant sa réforme, si cela respecte ces conditions.

"Les retraites, c’est un point de crispation", a-t-il par ailleurs reconnu au micro de LCI, assurant par ailleurs être prêt à "rassembler". "Ça veut dire qu'il faut imaginer ensemble, dans le dialogue transpartisan et citoyen bien sûr", a-t-il continué, ajoutant cependant que sa campagne de l'entre-deux-tours ne se focaliserait pas seulement sur ce sujet. "Ça ne peut pas être l’alpha et l’oméga, il y a des choses plus importantes pour moi", a-t-il conclu.

"Les 65 ans ne sont pas un dogme", a encore assuré le candidat en répondant à des questions lors d'un bain de foule, évoquant aussi une "clause de revoyure en 2027". À la question de savoir si ce chiffre pourrait être abaissé à 64 ans, au vu des réticences des Français, il a répondu par l'affirmative.

"On va concerter, on va collectivement améliorer" le projet, avait insisté quelque temps plus tôt Emmanuel Macron lors d'une interview donnée à BFM-TV, et après avoir été interpellé à de nombreuses reprises à ce sujet par les habitants qu'il a rencontrés lors de son déplacement.