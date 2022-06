Résultats des législatives 2022 : la poussée du RN en Gironde

Après les élections législatives, depuis dimanche soir, quelque chose a changé à Blaye (Gironde). La commune se trouve avec deux députés RN. "C'est un territoire enclavé. On est loin de tout. Alors comme la gauche n'a pas fait grand-chose, la droite non plus. Il ne faut peut-être pas s'étonner" ; "Je pense qu'il faut du changement. Donc, peut-être que c'est la solution", témoignent quelques habitants. La solution dans cet air souvent viticole, autrefois de gauche, où l'on se plaint aujourd'hui moins de l'immigration que du manque d'emploi et de service public.