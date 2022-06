VIDÉO - Élections législatives : que pensent les Français du résultat ?

Majorité absolue ou non, quelles que soient les alliances - si elles ont lieu -, ce qui est sûr, c'est que la priorité des Français est de regagner du pouvoir d'achat : "Quand on voit les prix de l'électricité, du gaz et tout ça, on voit que ça a doublé. Moi j'ai un appartement, avant on s'en sortait, là, on ne s'en sort plus, c'est tout", déplore un homme. Une femme, elle, aimerait que les autorités "aident aussi ceux qui travaillent et pas que les classes très pauvres ; les classes moyennes sont aussi en difficulté, donc, il ne faudrait pas les oublier non plus".