Résultats élection présidentielle 2022 : ces départements où Emmanuel Macron progresse

Le territoire est ancré historiquement à droite. Ses électeurs ont changé de bord et décidé de voter différemment dimanche comme l'explique cet homme. "Ça dépasse les partis, ça dépasse le clivage politique, c'est une affaire de personne. Madame Pécresse avec tout le respect que je lui dois, elle ne m'avait pas convaincu du tout. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas voté pour elle. J'ai voté pour quelqu'un qui me rassure aujourd'hui. Et ce qui me rassure aujourd'hui dans le contexte, c'est quelqu'un qui a déjà fait un peu ses preuves sur les deux dernières années qui ont été difficiles".