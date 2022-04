Résultats élection présidentielle 2022 : EELV et le PS, des partis à la dérive

À Montpellier (Hérault), bastion de gauche depuis toujours, François Hollande avait recueilli près de 35% des voix en 2012. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est en tête avec plus de 40% des suffrages. "Tout simplement on a besoin de changement. On voit que le PS, ça ne marche pas depuis des années. Du coup, on se tourne vers un autre parti", témoigne une habitante.