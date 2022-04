Élection présidentielle 2022 : Jean-Luc Mélenchon a-t-il bénéficié d’un effet "vote utile" ?

À noter que Jean-Luc Mélenchon a manqué de 500.000 voix pour devancer Marine Le Pen et atteindre le second tour. Pourtant, les candidats des partis EELV, PS et PCF représentent trois millions d'électeurs. Ce qui veut dire qu'il aurait fallu un peu plus de votes utiles pour que l'issue de ce premier tour soit totalement différente.