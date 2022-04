Résultats élection présidentielle 2022 : Jean-Luc Mélenchon crée la surprise dans les grandes villes

Dans le quartier de Cronenbourg par exemple, Jean-Luc Mélenchon cumule parfois près de 70% des suffrages. Les habituels abstentionnistes se sont cette fois déplacés et il s'en est fallu de peu. Pour des mères de famille du quartier, la politique est même devenue un sujet de discussion. Et l'enjeu du second tour les laisse dubitatives.