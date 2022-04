Résultats élection présidentielle 2022 : Jean-Luc Mélenchon en tête chez les jeunes

Apolline et Daisy s'y attendaient. Bastion socialiste pendant 43 ans, la ville a une maire écologiste depuis 2020. La commune compte plus de 20 000 étudiants et sur le campus universitaire, beaucoup ont choisi le même bulletin : "il est plus humain que les autres", "je pensais voter Mélenchon par rapport à son programme pour les jeunes", "j'avais plutôt bien aimé son plan écologique"...