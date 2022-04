Résultats élection présidentielle 2022 : les abstentionnistes au cœur du second tour

C'est la France des abstentionnistes, nombreux et silencieux. À Comines dans le Nord, au premier tour, un électeur sur trois ne s'est pas déplacé. Ce n'est pas une histoire de météo ou de vacances. La plupart n'avaient pas envie et ils ne s'en cachent pas. C'est le cas de Sabine, une fleuriste. Elle dit ne plus y croire.