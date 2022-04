Résultats élection présidentielle 2022 : Les Républicains, un parti en faillite

Et à l'unité du parti, car depuis dimanche soir chez Les Républicains pour le second tour, c'est un peu chacun pour soi. "J'ai appelé à voter Emmanuel Macron parce que je ne veux pas que madame Le Pen soit présidente de la République. C'est assez simple", a affirmé Philippe Juvin, membre du bureau politique LR. "Je voterai blanc ! Je n'ai pas changé depuis cinq ans. On ne vote pas entre la peste et le choléra", a déclaré Gilles Platret, vice-président LR.