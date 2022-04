Résultats élection présidentielle 2022 : Marine Le Pen largement en tête sur ses terres d’Hénin-Beaumont

Ce lundi matin à Hénin-Beaumont, le soleil brille. La municipalité Rassemblement national affiche dans les rues une baisse d'impôt local. Ici, Marine Le Pen a fait un score incroyable avec un peu plus de 50% des voix. Les habitants en sont ravis : "on a un maire Front national et on ne s'en porte pas plus mal, je ne vois pas pourquoi elle pourrait pas être présidente".