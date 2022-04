Résultats élection présidentielle 2022 : Marine Le Pen peut-elle gagner ?

Marine Le Pen peut gagner et il y a plusieurs raisons à cela. Au-delà même de notre sondage, il faut regarder ce score de premier tour. Un score de 23%, c'est totalement inédit pour cette famille politique. Si on additionne les scores d'Éric Zemmour, de Nicolas Dupont-Aignan, de toute cette droite de la droite, on arrive à un score supérieur à 32%. Là encore, c'est du jamais-vu de toute l'histoire de la Cinquième République.