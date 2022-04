Résultats présidentielle 1er tour : "Je vais proposer une nouvelle méthode", assure Emmanuel Macron sur LCI

Cette nouvelle méthode consiste à "élargir" son électorat. Il compte pour cela sur les électeurs qui veulent faire barrage au Rassemblement national et espère que les abstentionnistes viendront voter pour lui le 24 avril. "J’ai fait venir dans les gouvernements successifs des talents qui n’étaient pas avec moi il y a cinq ans et je veux dès maintenant qu’on puisse réunir le plus largement possible positivement", a-t-il poursuivi.

Quant aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui a appelé à faire barrage à l’extrême droite, mais n’a pas appelé à voter Emmanuel Macron, le président assure que certaines réponses aux enjeux climatiques que propose le candidat de la France Insoumise sont communes. Il admet néanmoins que d’autres sont "résolument différentes", mais estime que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon pourront se retrouver dans son programme.