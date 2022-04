Résultats élection présidentielle 2022 : quel avenir pour Les Républicains ?

Lors du premier tour de la présidentielle, en 2017, la Droite républicaine obtenait 22% des suffrages et arrivait en deuxième position, derrière Emmanuel Macron. Cinq ans plus tard, en Alsace, Valérie Pécresse ne franchit même pas la barre des 5%. Voici ce que disent certains électeurs que nous avons croisés : "Les LR sont complètement divisés entre la tendance Ciotti d’un côté, et puis Pécresse qui n’a pas fait une bonne campagne; elle a quand même fait quelques sorties ratées, je trouve".