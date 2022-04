VIDÉO - Réélu, Emmanuel Macron promet d'être "le président de tous"

"Nombre de nos compatriotes ont voté pour moi non pour soutenir les idées que je porte mais pour faire barrage à celles de l’extrême droite", a-t-il déclaré. "Je veux ici les remercier et leur dire que j’ai conscience que ce vote m’oblige pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines", a ajouté le chef de l'État. "Je pense aussi à tous nos compatriotes qui se sont abstenus. Leur silence a signifié un refus de choisir auquel nous nous devront aussi de répondre. (...) Je ne suis plus le candidat d’un camp, mais le président de tous."