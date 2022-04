Résultats présidentielle 2022 : une abstention jamais vue au second tour depuis 1969

A contrario, les taux d'abstention les plus faibles lors d'une présidentielle ont été enregistré en 1974, lors du premier duel entre Giscard d'Estaing et François Mitterrand (12,7%), en 1981, lors du second duel entre ces deux candidats (14,1%) et en 1965 (15,7%) lors de l'affrontement entre Charles de Gaulle et François Mitterrand.

L'abstention tend à croître structurellement depuis l'élection de 2007, même si l'élection présidentielle reste la plus mobilisatrice en France. À titre de comparaison, l'abstention avait atteint 57,36% lors du second tour des élections législatives de 2017.