"Monsieur Macron est le plus mal élu des présidents de la Vᵉ République", a réagi Jean-Luc Mélenchon

"Les urnes ont tranché, madame Le Pen a été battue. La France a refusé clairement de lui confier son avenir. C'est une très bonne nouvelle pour l'unité de notre peuple", a réagi Jean-Luc Mélenchon dès l'annonce des résultats du second tour de l'élection présidentielle.

Le 3e homme du premier tour, qui a terminé la course avec 21,95% des voix, a estimé que "monsieur Macron est le plus mal élu des présidents de la Vᵉ République". "Sa monarchie présidentielle survit par défaut et sous la contrainte d'un choix biaisé. Il surnage dans un océan d'abstentions, de bulletins blancs et nuls", a poursuivi le leader de la France Insoumise.