Législatives : "Elisabeth Borne doit s'en aller", juge Adrien Quatennens sur LCI

Quant au dépôt d'une motion de censure, "on va se réunir dans les prochaines heures et jours avec la Nupes, nous sommes en situation de le faire, on va en discuter", a indiqué Adrien Quatennens. La procédure pourrait être sollicitée "à chaque fois que ce sera nécessaire, que politiquement nous en aurons besoin et que le programme que nous défendrons le nécessitera, cela se fera au cas par cas", a-t-il poursuivi. Avant d'insister : "Sans attendre le dépôt d'une motion de censure, je crois que l'enseignement politique pour Emmanuel Macron est que le dispositif gouvernemental ne peut pas rester en l'état et Elisabeth Borne ne peut pas être Première ministre".

Le député LFI Éric Coquerel était encore plus assertif dimanche : il avait assuré qu'Élisabeth Borne ne pouvait plus "continuer à être Première ministre", faute de "majorité", assurant que l'opposition déposerait "une motion de censure" contre son gouvernement le 5 juillet, jour de la déclaration de politique générale.