Dérapage raciste à l'Assemblée : la "censure avec exclusion temporaire", une sanction rarissime

Il avait été sanctionné pour avoir surgi en plein milieu d'une réunion sur l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima au Japon, s'emportant bruyamment contre... des voitures ministérielles, mal garées selon lui. Il était revenu à la charge dix minutes plus tard, le ton était alors monté et la retransmission télévisée interrompue à deux reprises. Le bureau avait alors choisi de lui infliger la peine la plus lourde prévue par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

Maxime Gremetz avait essayé de faire annuler la décision, sans succès. Il avait été exclu par ses pairs du groupe GDR (PCF, PG et écologistes) pour "son attitude scandaleuse et irresponsable".