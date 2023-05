L'article à lire pour tout comprendre des débats et manœuvres autour du texte pour abroger la réforme des retraites

Face à cet échec, la majorité a décidé de poursuivre son combat au sein de la commission des Affaires sociales, qui débutait ce mercredi son examen du texte. Elle a déposé et fait adopter un amendement de suppression de l'article 1 de la proposition de loi, celui relatif aux 64 ans. En réponse, les députés de la Nupes ont déposé des milliers d'amendements et sous-amendements, avec l'ambition de faire durer les débats, sachant que si ceux-ci n'arrivent pas à leur terme en commission le texte présenté en séance est celui déposé en commission avant examen. "Si on n'a pas le temps de discuter de l'ensemble du texte, il reviendra en l'état initial en séance (le 8 juin, ndlr), il peut y avoir un intérêt à faire ça", a d'ailleurs expliqué le député LFI Alexis Corbière.

Mais la présidente de la commission, Fadila Khattabi (Renaissance), a refusé d'examiner ces amendements. "Au regard de cette obstruction flagrante, nous allons poursuivre sans examiner" les amendements et sous-amendements déposés par la Nupes, a-t-elle annoncé, faisant approuver sa décision par le Bureau de l'instance. Une décision qui a provoqué la colère des députés de gauche, qui ont protesté en quittant la salle des débats. Ceux-ci se sont poursuivis sans eux, et la proposition de loi a été validée sans son article 1.