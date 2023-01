VIDÉO - Réforme des retraites : pour Aurore Bergé, un droit de grève n'est pas "un droit de blocage"

"Les Français n'auront pas la double peine : la pénalisation de grèves qui peuvent profondément bousculer leur vie quotidienne, (...) et des parlementaires qui n'ont pas le courage d'assumer cette réforme. Nous aurons le courage de le faire et d'aller au bout", a-t-elle garanti au cours de cet entretien, à retrouver dans la vidéo en tête d'article. "Un droit de grève existe dans notre pays, mais ce n'est pas un droit de blocage, pas un droit à entraver les Français qui veulent aller travailler", a-t-elle poursuivi.

Si les difficultés s'avèrent massives lors de cette journée de mobilisation, "on a un service minimum" dans les transports et d'accueil dans les écoles, a ajouté l'élue yvelinoise. À ce sujet, "si on doit aller plus loin, je pense que l'on pourra le faire, sans aucune entrave au droit de grève évidemment. (...) Si les blocages sont trop importants et cela nécessite qu'on fasse évoluer la loi, je crois qu'on fera évoluer la loi", a-t-elle assuré. En revanche, "manifester n'entrave pas, ne bloque pas, ce n'est pas la même chose", a-t-elle jugé.