VIDÉO - Retraites : "Il n'y a qu'une solution, travailler davantage", martèle Emmanuel Macron sur LCI

Usage des pesticides, soutien à la filière bio en crise, gestion de la sécheresse... De multiples sujets sont à l'agenda alors que commence le Salon de l'agriculture à Paris. Des enjeux majeurs sur lesquels Emmanuel Macron est attendu, mais qui ne sont pas les seuls à occuper sa visite dans les allées de la Porte de Versailles. En effet, le chef de l'État est aussi invité à s'exprimer sur l'actualité sociale et politique du moment, avec une réforme des retraites qui continue d'agiter l'opposition et la rue.

Au micro de LCI, le président a affiché sa fermeté. "Cette réforme est importante parce que c'est celle qui va permettre de sauver le système par répartition", a-t-il affirmé. Un "trésor français" tel qu'il le décrit, "qui permet à ceux qui n'ont pas de patrimoine d'en avoir un à la fin de leur carrière". Comment s'y prendre ? Là encore, Emmanuel Macron garde le cap fixé au cours des dernières semaines. "On ne peut pas enlever du pouvoir d'achat aux travailleurs, on ne peut pas baisser les pensions de nos retraités, il n'y a donc qu'une solution : travailler davantage", a-t-il défendu. Mais "en tenant compte des carrières longues, de la pénibilité". Il s'agit, à ses yeux, de la clé pour "produire plus de richesses et avoir un bon modèle social".