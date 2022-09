Retraites : "L'efficacité d'une réforme, c'est l'augmentation de l'âge de départ progressive", plaide Éric Woerth

Selon lui, il ne serait pas équitable, en revanche, d'allonger la durée de cotisation. "C'est beaucoup moins efficace et plus injuste", a estimé l'ancien président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale. "On demande aux jeunes Français d'être plus formés, donc ils rentrent beaucoup plus tard sur le marché du travail. Plus vous augmentez la durée de cotisation, plus l'âge de la retraite devient quelque chose d'extrêmement lointain. (...) Il ne faut pas vouloir dire au système de retraite dire absolument tout. Il ne faut pas, au moment où vous partez à la retraite, vouloir corriger toutes les injustices de toute la carrière, il faut le faire au fur et à mesure. C'est vrai pour la pénibilité et l'écart de salaire entre les femmes et les hommes."