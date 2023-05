Comment la majorité veut empêcher le vote du texte visant à abroger la réforme des retraites

"Est-ce extravagant que des députés demandent à se conformer à la Constitution ?". Ce mardi au cours d'une conférence de presse donnée à l'Assemblée nationale, les chefs des trois groupes de la majorité ont brandi l'article 40 de la Constitution pour juger irrecevable la proposition de loi du groupe Liot visant à abroger le report de l'âge légal à 64 ans qui sera examinée le 8 juin prochain.

À l'issue d'une réunion réunissant les membres de Renaissance, du Modem et d'Horizons, "nos députés disent une chose simple : nous sommes du côté du respect de nos institutions et du respect de la Constitution", a expliqué Aurore Bergé (Renaissance), or "de manière manifeste, la proposition de loi qui a été déposée est contraire à la Constitution et à son article 40".