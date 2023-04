VIDÉO - Retraites : pour Boris Vallaud, Emmanuel Macron est un "forcené retranché à l'Élysée"

L'élu socialiste est également revenu sur l'épreuve de feu qui se joue cette semaine pour l'exécutif : le Conseil constitutionnel doit rendre vendredi prochain sa décision très attendue sur la réforme des retraites. Le PS, qui a déposé un recours avec les autres parlementaires de gauche devant les Sages, fonde de "grands espoirs" dans le fait que le texte soit retoqué, à cause "de grands motifs d’inconstitutionnalité", a-t-il assuré.

Il a avancé tout d'abord un "abus de procédure" et un "détournement de pouvoir", en critiquant notamment "le choix du véhicule législatif". "C'est la première fois que l'on adopte une réforme de cette ampleur" avec une loi de financement rectificative de la Sécurité sociale, et surtout, "ce n'est pas ce que prévoit la Constitution, il fallait une loi ordinaire comme pour toutes les autres réformes des retraites", a-t-il accusé. Boris Vallaud a aussi contesté "la clarté et la sincérité" des débats sur le texte : "il a manqué à la représentation nationale un certain nombre d'informations importantes pour éclairer sa décision". Avant d'ajouter que "la somme de toutes les procédures qui se sont superposées pour empêcher un débat serein et éclairé peut compter", citant en particulier le recours du gouvernement au 49.3.