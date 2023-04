Gérald Darmanin est "un pompier pyromane", accuse Marine Tondelier sur LCI

Ce dimanche, dans un entretien au JDD, Gérald Darmanin a évoqué de nouveau la situation à Sainte-Soline, entre autres choses. "Il y a un terrorisme intellectuel de l’extrême gauche, qui consiste à renverser les valeurs : les casseurs deviendraient les agressés et les policiers les agresseurs", a notamment accusé le ministre, parlant des violences de Sainte-Soline comme d’une "guérilla" et promettant que "plus aucune ZAD (zone à défendre, ndlr) ne s'installera dans notre pays". "Nous étions à Sainte-Soline, il n’a jamais été question d’y installer une ZAD. (...) Il attise le feu en parlant d’écosabotage, envoie toutes ses forces à sainte Soline alors qu’il n’y a pas de ZAD", a rétorqué Marine Tondelier à ce propos.

Selon l’élue écologiste, la situation ne peut que s’envenimer dans un tel contexte politique et social, où des violences sont également constatées en marge des manifestations contre la réforme des retraites. "Je suis non violente, je l’ai toujours été, mais j’ai de plus en plus de mal à convaincre que c’est la bonne méthode. Je tiens à dire solennellement que ça va mal se terminer", a-t-elle prévenu en anticipant une "catastrophe" à venir. "La doctrine du maintien de l’ordre est un problème dans ce pays. Il y a des dérapages individuels certes, mais en envoyant (les policiers) en première ligne et en attisant, Darmanin en fait des victimes. Le gouvernement organise l’escalade".