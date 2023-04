Retraites, travail, immigration, santé : que retenir de l'allocution d'Emmanuel Macron

Le chef de l'État a commencé par revenir sur les derniers mois, continuant de vanter une réforme des retraites "nécessaire". Mais "cette réforme est-elle acceptée ? À l'évidence non", a-t-il reconnu. "Et malgré les mois de concertation, un consensus n'a pas pu être trouvé et je le regrette. Nous devons en tirer tous les enseignements", a assuré le chef de l'État, trouvant là les arguments nécessaires pour annoncer l'ouverture de "trois grands chantiers" qui seront détaillés par la Première ministre la semaine prochaine, dont un premier bilan sera tiré le 14 juillet.

Le premier chantier sera le travail, Emmanuel Macron annonçant "une série de négociations sur des sujets essentiels : améliorer le revenu des salariés, faire progresser les salaires, mieux partager la richesse, améliorer les conditions de travail, trouver des solutions à l'usure professionnelle, accroître l'emploi des seniors et aider aux reconversions". Il veut aussi mieux accompagner vers la formation et l'emploi les jeunes et les allocataires du RSA.