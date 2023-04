VIDÉO - Retraites : une semaine compliquée s'annonce pour Élisabeth Borne

"Ils ont utilisé le 49.3 et c’est après tout ce long processus qu’on nous dit 'bon ok, finalement, on veut bien parler'", a également réagi le sénateur PCF Fabien Gay sur LCI. "Mais de quoi ? Il y a deux solutions maintenant : soit le retrait, soit le référendum. Donc, nous restons ouverts au dialogue. Et parce que nous restons ouverts au dialogue, nous irons mardi voir le président de la République."

Les parlementaires de gauche envisagent en effet, au lieu de se rendre à Matignon lundi, de marcher de l'Assemblée nationale à l'Élysée, mardi, afin de faire entendre leur voix à Emmanuel Macron. Sans rendez-vous, cette fois.

Quant aux syndicats, ils ont bien prévu de répondre à l'invitation d'Elisabeth Borne mercredi. Mais ils ont posé leurs conditions. Alors que la Première ministre a d'ores et déjà exclu de "mettre en pause" la réforme, la nouvelle patronne de la CGT, Sophie Binet, a prévenu que l'intersyndicale se rendait à Matignon pour "exiger le retrait de la réforme". Laurent Berger (CFDT) a également posé comme préalable le retraite du report de l'âge légal à 64 ans.