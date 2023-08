VIDÉO - Réunion entre Emmanuel Macron et les chefs de partis : l'opposition demande des "annonces rapides"

La réunion a duré près de 12 heures. Les numéros un des partis d'oppositions ont été reçus, mercredi 30 août, par le chef de l'État Emmanuel Macron. Une rencontre de laquelle ils sont ressortis à trois heures du matin après de longs échanges à huis clos autour de sujets comme la situation internationale, les institutions et la "cohésion de la Nation".

Si personne n'a claqué la porte, plusieurs invités sont ressortis circonspects de cette initiative. "J'ai eu l'impression de vivre 12h sur la planète Mars, avec un certain nombre de débats, de discussions, de dissertations, mais aucune annonce, et aucune mesure concrète", estime ainsi dans la vidéo en tête de cet article Manuel Bompard, coordinateur de la France insoumise et député des Bouches-du-Rhône. À gauche comme à droite, les leaders politiques réclament en effet désormais des "annonces rapides" du président pour "traduire concrètement" cette réunion.