Sur quoi porteront les vœux 2023 d'Emmanuel Macron ?

Alors que les perspectives ne sont pas forcément réjouissantes, Emmanuel Macron s'attardera sur les bonnes nouvelles. Le chef de l'État reviendra sur son bilan et la gestion des crises qu'il a eu à traverser ces derniers mois, notamment la guerre en Ukraine et ses conséquences sur l'inflation et l'énergie. Il devrait rappeler qu'il a su maintenir l'inflation au niveau le plus bas d'Europe et continuer à faire baisser le chômage. "On a eu les bonnes politiques publiques, on s'en sort plutôt mieux que nos voisins. On nous avait promis une France ingouvernable après les élections législatives, et finalement elle continue d'avancer", estime son entourage, laissant présager la teneur du discours du président.