"Rien ne serait pire que de déserter le terrain" : un an après sa réélection, Macron appelle ses militants à se mobiliser

"Dans les semaines qui viennent, comme moi, vous allez à nouveau sillonner le pays, fiers de ce que vous êtes et de ce que notre pays est devenu ces six dernières années avec vous et grâce à vous", exhorte enfin le président. Comme pour gargariser ses troupes, il se félicite de son bilan depuis son premier quinquennat, à savoir selon lui "six années d’engagements tenus", "de réussites françaises et de succès européens".