"Qu'elle soit plus modeste" : Robert Ménard s'en prend à Marion Maréchal après ses propos sur les réfugiés ukrainiens

"Quelqu'un qui se présente comme une catho devrait faire preuve de bienveillance et de charité", rétorque ce jeudi sur LCI Robert Ménard (voir vidéo en tête de cet article), qui a déjà accueilli plusieurs familles ukrainiennes dans sa ville de Béziers. Marion Maréchal "a des mots d'une dureté incroyable à l'égard des réfugiés", juge-t-il.

"Elle ne manque pas de toupet, elle est alliée avec Éric Zemmour, qui était allé au Bataclan sans avoir un mot pour les victimes et n'avait fait que taper sur François Hollande", rappelle l'ancien président de Reporters sans frontières. "Ce sont ces personnes qui viennent me faire une leçon de morale ? Elle ne sait pas de quoi elle parle, elle devrait quitter cinq minutes les bancs de son école pour venir à Béziers, je l'invite. Elle se prend pour une géopoliticienne. Je suis beaucoup moins intelligent, instruit et diplômé qu'elle, mais je me coltine tous les jours les problèmes des gens. J'en connais un peu plus qu'elle sur ce rayon. Qu'elle soit un brin plus modeste."