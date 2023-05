Salaires, intéressement : "On doit mieux gagner sa vie lorsqu'on travaille", estime Emmanuel Macron sur TF1

Pour lutter contre l'inflation et améliorer le pouvoir d'achat, Emmanuel Macron plaide pour un renforcement du "partage de la valeur" au sein des entreprises. Lundi soir, au JT de TF1, le président de la République a confirmé que son gouvernement allait soumettre au Parlement un texte, "fruit de la négociation entre les partenaires sociaux", dont l'objectif est "d'aller plus loin et plus fort en termes d'intéressement et de participation".

Pour le chef de l'État, qui avait esquissé ces mesures fin avril, "l'intéressement et la participation vous permettent aussi d'être intéressé à la vie de l'entreprise. Et si elle va mieux, de pouvoir toucher davantage d'argent, de le mettre dans un compte ou de le toucher tout de suite, voire de rentrer au capital de votre entreprise". Ce dispositif, estime-t-il, "il faut qu'on l'améliore encore dans notre pays".