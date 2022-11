Salon des maires : les lampadaires économes, nouvelles stars du supermarché des élus

Les élus sont en pleine séance shopping, avec sur toutes les listes de courses ou presque, un même article. Économie d’énergie oblige, dans les rayons de ce supermarché des villes, ce sont eux les stars cette année. Des lampadaires de toutes les formes, plus innovants les uns que les autres.

Celui-ci se pilote depuis le téléphone du maire, avec toujours l’idée de réduire la facture d’électricité pour la commune. "Avec ce système, on va au-delà de 80% de gain d’énergie", affirme le vendeur. L’argument est même brandi par ce gigantesque ours banc de Noël, en voie d’extinction pour cause de budget contraint.