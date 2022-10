Sandrine Rousseau huée lors d'une manifestation en soutien aux Iraniennes à Paris

Des milliers de personnes ont pris part au rassemblement, défilant de la Place de la République à la Place de la Nation. Les manifestants ont scandé les slogans "Rejoignez la première révolution féministe !" et "Mahsa Amini, ton nom a fait trembler la tyrannie des ayatollahs", malgré quelques intenses averses. "Mort à la République islamique", "Mort au dictateur" et "Femme. Vie. Liberté", le code des manifestations en Iran, ont aussi été entendus. La veille, des rassemblements de solidarité dans le monde entier, auxquels a participé la diaspora iranienne, se sont tenus dans plus de 150 villes, selon les organisateurs.

Au moins 92 personnes ont été tuées en Iran par la répression des manifestations qui ont éclaté il y a deux semaines après la mort de Mahsa Amini, selon l'ONG Iran Human Rights (IHR).