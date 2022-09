VIDÉO - Sandrine Rousseau se défend d'avoir "dénoncé" Julien Bayou "sur la place publique"

"Non, je ne dénonce pas sur la place publique. Je refuse de dire que je dénonce sur la plaque publique. C’est Julien Bayou lui-même qui a sorti cette affaire [en juillet dernier dans une interview au Figaro, ndlr], Nous Toutes qui a fait un tweet [lundi, quelques heures avant l'émission de télé à laquelle elle était invitée] et je répondais à une question en toute sincérité et je ne préjuge pas de la culpabilité ou de la non-culpabilité. J’ai dit en toute transparence et avec sincérité ce que j’ai vu, moi, de mes yeux", a-t-elle expliqué. Sandrine Rousseau assure avoir parlé "en accord" avec l'ex-compagne du député de Paris et dévoilé, là-encore "en accord" avec elle, qu'elle avait fait une tentative de suicide quelques semaines après leur entrevue.

Interpellée par les journalistes sur ses méthodes, Sandrine Rousseau a répliqué : "Je vous renvoie une autre question qui est : si je n’avais pas dit les choses, que se serait-il passé ? On m’aurait reproché de couvrir, de mentir quand c’est dans mon parti.

La lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes est ma valeur, la valeur que je défends comme l’écologie et que c’est supérieur à tout appareil."