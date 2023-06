Les "très fortes réserves" de l'Assurance maladie sur le projet de fusion carte Vitale/carte d'identité

Le rapport global de l'Igas et de l'IGF, lui, semble plus positif concernant cette fusion, estimant notamment qu'elle pourrait résoudre des "difficultés récurrentes" sur le rattachement des enfants mineurs et permettre de combattre les fraudes à l'identité, où une personne utilise la carte d'une autre. Une fraude toutefois "résiduelle en nombre de cas détectés (...) et en montant", rappelle le document qui demande une étude plus détaillée de faisabilité technique et d'opportunité sur le sujet.

D'autant que les trois quarts des fraudes aux prestations de la Caisse d'assurance maladie - évaluées entre 3,5 et 4,6 milliards d'euros chaque année par la Cour des comptes - sont des fraudes commises par des professionnels. Le quart restant, imputable aux usagers, touche principalement des fraudes aux arrêts maladie et à la complémentaire santé, deux cas qui ne mettent pas en jeu la carte Vitale.