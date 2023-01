Grève des médecins : François Braun prêt à revaloriser la consultation, mais pas à 50 euros

Les médecins libéraux sont appelés à descendre dans la rue jeudi après-midi à Paris, en point d'orgue d'une grève contestée. Le collectif "Médecins pour demain", soutenu par plusieurs syndicats (FMF, UFML, SML et Jeunes Médecins), attend plusieurs milliers de manifestants. Les grévistes demandent le doublement du tarif de base de consultation (de 25 à 50 euros) pour créer un "choc d'attractivité" vers une médecine de ville en manque de bras, écrasée par les tâches administratives et qui ne séduit plus les jeunes.