Second mandat : les prochains rendez-vous du président

Arrivera une échéance cruciale, le 12 juin et le 19 juin, le premier et second tour des élections législatives. Le nouveau parlement siégera dès le mois de juillet. Au programme des cent premiers jours de ce nouveau quinquennat, des mesures immédiates sur le pouvoir d’achat, de nouvelles concertations sur la réforme des retraites, et le chantier de la planification écologique.