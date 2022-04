"Le nationalisme, c'est la guerre" : d'où vient cette citation d'Emmanuel Macron ?

Le discours auquel fait référence Emmanuel Macron a été tenu par François Mitterrand le 17 janvier 1995, et constitue une forme de testament politique de l'ancien président adressé non seulement aux Français, mais à l'ensemble des partenaires européens de la France.

"II faut vaincre ses préjugés", avait alors déclaré François Mitterrand devant les députés européens, racontant, à travers sa propre histoire, comment sa génération, qui avait vécu deux guerres mondiales, avait dû dépasser les sentiments nationalistes pour préparer la paix. "Ce que je vous demande là est presque impossible, car il faut vaincre notre histoire et pourtant, si on ne la vainc pas, il faut savoir qu'une règle s'imposera, Mesdames et Messieurs : le nationalisme, c'est la guerre", avant dit l'ancien président. Ajoutant : "la guerre, ce n'est pas seulement le passé, cela peut être notre avenir et vous, Mesdames et Messieurs les députés, qui êtes désormais les gardiens de notre paix, de notre sécurité et de cet avenir".